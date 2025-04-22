MHP'li Adan'dan Sırrı Süreyya Önder'e: Hoşgörülü, uzlaşmacı bir insan

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, gündeme geçmeden önce, Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile dönemin Mamak Cezaevi'nde beraber kaldığını anlattı.
"HOŞGÖRÜ SAHİBİ VE UZLAŞMACI BİR İNSAN"
Adan, Önder’le Mamak Askeri Cezaevi’nde birlikte kaldıklarını belirterek, "O cezaevi adeta bir tımarhaneydi. Fikirlerimiz farklıydı ama Sırrı Süreyya Önder orada bile hoşgörülü, uzlaşmacı bir insandı" dedi.
Adan, “Son dönemde özellikle terörsüz Türkiye hedefine gösterdiği bağlılığı da takdirle izliyoruz” ifadelerini kullandı.
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