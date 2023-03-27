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Kızını belediyede işe alan MHP’li başkan: ‘’Çocuğumuz çalışmayacak mı?’’

Taşköprü ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Abdullah Çatal, kızının belediyede çalışmasını savunarak ‘Biz belediye başkanıyız diye çocuğumuz çalışmayacak mı?’ dedi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 09:23
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MHP’li başkan kızını sınavsız işe aldı

Kızını belediyede işe alan MHP’li başkan: ‘’Çocuğumuz çalışmayacak mı?’’
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Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, Kastamonu Belediye Başkanı Abdullah Çatal Kastamonu belediye meclisinde görev yapan Belediye Meclis üyesi MHP’li Seyfettin Rençber’in oğlunu mühendis olarak Taşköprü Belediyesi’nde işe aldı. Bunun karşılığında da kendi kızı Edanur Çatalı’da Kastamonu Belediyesi’nde işe aldırdı.

SINAVSIZ İŞE ALINDILAR

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ise yaptığı açıklamada, MHP’li meclis üyesi Seyfettin Rençber’in oğlunun sınavsız bir şekilde mühendis olarak işe alındığını söyledi.

Erbilgin, bunun karşılığında da Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın kızı Edanur Çatal’ın Kastamonu Belediyesi huzurevine sağlık hizmetleri sınıfında sınavsız olarak işe girdiğini kaydetti.

Sınavsız olarak kadrolaşma hakkında bilgiler veren Erbilgin, “Cumhur İttifakı anlayışında bir süre önce Azdavay ve Kastamonu Belediyesi’nde aynı tablo ile karşılaştık. Onlar için hak, hukuk, adalet yok. Onlar için milletin çocukları değil kendi çocukları var” değerlendirmesini yaptı.

‘’BİZ BELEDİYE BAŞKANIYIZ DİYE ÇOCUĞUMUZ ÇALIŞMAYACAK MI?’’

Bu iddialara yanıt veren Başkan Abdullah Çatal ise, “Kızım ‘Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nden geldi. İhtiyaç varmış, başvuru yaptı. Deneyimli personel istediler. Biz belediye başkanıyız diye çocuğumuz çalışmayacak mı?” şeklinde savunma yaptı.

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