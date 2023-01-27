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  • Bakir bir koy daha talana gidiyor. MHP'li belediye cennet gibi koya bin villa yapılmasına izin verdi

Bakir bir koy daha talana gidiyor. MHP'li belediye cennet gibi koya bin villa yapılmasına izin verdi

1970’li yıllarda yapılaşmaya açılan ancak bir bölümü korunan Mersin Silifke’deki Tisan Koyu, 40 yıl sonra benzer bir yapılaşma tehdidi altında. Koyda bin adet villa yapacağını daha önceden ilan eden şirket kooperatif ortaklığı inşaat çalışmalarına başladı. 

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 12:02
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MHP'li belediye cennet gibi koya bin villa yapılmasına izin verdi

Bakir bir koy daha talana gidiyor. MHP'li belediye cennet gibi koya bin villa yapılmasına izin verdi
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Mersin Silifke’deki Tisan Koyu, 1970’li yıllarda yapılaşmaya açılmış ancak bir bölümü korunabilmişti. Tisan Koyu, 40 yıl sonra benzer bir yapılaşma tehdidi altında. BirGün'den Abidin Yağmur'un haberine göre; Koyda bin adet villa yapacağını daha önceden ilan eden şirket kooperatif ortaklığı inşaat çalışmalarına başladı.

MHP’li Silifke Belediyesinin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği geçtiğimiz mayıs ayında Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilmiş, böylece koyun bakir yarımadalarından biri yapılaşmaya açılmıştı. Faras Akdeniz adlı bir şirket-kooperatif ortaklığı da daha plan değişikliği tamamlanmadan bin villalık proje hazırlamış ve satışlara başlamıştı. Şirketin, plan değişikliklerinden kısa süre önce Tisan’da bazı alanları aldığı da ortaya çıkmıştı.

CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, Faras Akdeniz adlı şirket-kooperatif ortaklığının, Tisan koyunda inşaat çalışmalarına başladığını, bu çalışmalar, sırasında Kıyı Kanununa ve atıkların taşınmasıyla ilgili yönetmeliklere aykırı hareket ettiğini söyledi.

Tisan’ın dünyanın en güzel koyları arasında yer aldığını, bölgenin ayrıca arkeolojik ve tarihi değerinin olduğunu anlatan Uçar, şöyle konuştu: "Firma, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuatları hiçbir şekilde dikkate almayarak başına buyruk bir şekilde, hepimizin gözleri önünde bir doğa katliamı gerçekleştirmektedir. Sahada 10-15 civarında araç ile hafriyat malzemelerinin taşındığı ve izinli döküm sahasına götürülmeyerek kaçak bir şekilde gelişigüzel olarak doğaya döküldüğü ve bir doğa katliamı yaratıldığı görülmüştür. Ayrıca sahada aktif bir şekilde çalışan bir konkasör tesisinin bulunduğu ve şu anda faaliyette olmayan bir beton santralı tesisinin yer aldığı görülmüştür. Bu tesislerin herhangi bir izinlerinin olup olmadığı bilinmemektedir.” Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilgili firmaya kaçak döküm yaptığı için Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem uyguladığını belirten Uçar, şirketin gelişigüzel döküm yapmaya devam ettiğini söyledi. (AA)

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Bir dinazor
27.01.2023 12:35
Falancanın memleketinde feşmekancanın meshebinden bahsedip fitneyi beslemek yerine tirenin kaçmakta olduğunu hırsız arsız hayasızın ne yapmakta olduğunu konuşmalıyız.  
 
Yurttas
27.01.2023 12:27
AKP VE MHP belediye başkanları buradan kaçar villa sahibi oluyorlar bedelsiz?  
 
Mehmet
27.01.2023 12:18
Nasıl oy verdik bunlara.Akp den faha beter ciktilar  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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