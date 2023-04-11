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  • MHP'li belediyede deprem bağışı skandalı. 'Toplanan paralar depremzedelere ulaştırılmadı' iddiası

MHP'li belediyede deprem bağışı skandalı. 'Toplanan paralar depremzedelere ulaştırılmadı' iddiası

MHP’li Kütahya Belediyesi’nde depremzedeler için toplanan bağışlardın usule uygun toplanmadığı ortaya çıktı. Belediyenin topladığı şartlı bağışların depremzedelere ulaştırılmadığı ve paraların belediye hesabına yatırılmadığı öğrenildi. CHP’li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı konuyla ilgili önerge verdi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 09:10
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MHP'li belediyede deprem bağışı skandalı

MHP'li belediyede deprem bağışı skandalı. 'Toplanan paralar depremzedelere ulaştırılmadı' iddiası
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MHP’li Kütahya Belediyesi’nde depremzedeler için toplanan bağışların usule uygun olarak toplanmaması belediye meclisini karıştırdı.

Cumhuriyet gazetesinden Cengiz Karagöz’ün haberine göre, CHP belediye meclis üyesi Ruhsen Kumdalı, belediyenin topladığı şartlı bağışların depremzedelere ulaştırılmadığını ve paraların belediyenin hesabına yatırılmadığını iddia ederek 1 Mart’ta belediye meclisine önerge sundu.

Kumdalı yazılı önergede, belediyenin bu süreçte altın ve nakdi olarak ne kadar bağış toplandığını ve hangi yardım hesabına yatırıldığını sordu. Söz konusu işlemlerin dekontlarını isteyen Kumdalı, Sosyal Yardım Müdürlüğü’nün CHP grubu ve belediye meclisini bilgilendirmesini talep etti. Söz konusu durumun yasaya aykırı olduğunu öne süren Kumdalı, konuyla ilgili 7 Nisan’da Kütahya Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

 

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