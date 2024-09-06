MHP’li eski başkana icra! CHP seçimden sonra peşini bırakmıyor

CHP'nin kazandığı belediye, megalight, tek ve çift yön led, lcd, billboard ve clp gibi reklam alanlarının 31 Mart seçimlerinde ücretsiz kullanıldığı gerekçesiyle Ergün'e yönelik bu adımı attı.

İcra takibinin, eski başkan döneminde yapılan bazı belediye projelerindeki mali usulsüzlükler ve ödenmemiş borçlar nedeniyle de gündeme geldiği belirtildi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Uludağ Özalper, "Manisa’nın hakkını Manisalılara teslim edeceğiz. Sürecin adaletli bir şekilde ilerlemesi için tüm hukuki yolları sonuna kadar kullanacağız. Belediyenin kaynakları yeniden halkın hizmetine sunulacak" dedi.

CENGİZ ERGÜN KİMDİR?

Cengiz Ergün, 22 Şubat 1960 tarihinde Manisa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamladıktan sonra, Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Askerlik hizmetinin ardından kendi şirketini kurarak serbest inşaat müteahhitliği yaptı.

Ergün, 2000-2008 yılları arasında Manisaspor'da başkanlık yaptı ve 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Manisa Belediye Başkanı seçildi. 2014 ve 2019 yıllarında da yeniden seçilerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.