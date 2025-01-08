MHP'li Feti Yıldız, Öcalan'ın nasıl serbest kalabileceğini açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hasta mahkûmlar hakkında yaptığı "iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması" çağrısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’na konuşan Yıldız, bu çağrısının Teröristbaşı Öcalan ile ilgili olmadığını savunarak, "2022, 2023 ve 2024 Adalet Bakanlığı bütçeleri görüşmelerinde, komisyonlarda ve kanun tekliflerinde devamlı dile getiriyorum ben bunu. Yeni bir şey değil" dedi.

Terkoğlu'nun "Öcalan sizce bu hakkı kullanabilir mi? Sizin böyle bir öngörünüz var mı?" sorusuna da yanıt veren Yıldız, farklı bir maddeyi öne sürerek, "Öcalan’ın bundan faydalanmasının bir tane şartı vardır. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda hasta olduğuna dair Adli Tıp raporu lazım. O varsa Ahmet de olur Mehmet de olur" ifadelerini kullandı.

Yıldız, paylaşımında kullandığı ifadelerin "genel af" tartışması başlatmasıyla ilgili de "Benim genel af gibi bir niyetle yaptığım açıklama değil. Genel affın şartları yok Türkiye’de" dedi.

FETİ YILDIZ NE DEMİŞTİ?

MHP'nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır" demişti. Yıldız'ın hasta mahkûmlarla ilgili çıkışı, "Terör örgütü PKK ElebaşıAbdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkarılması için yeni formül arayışı" olarak yorumlanmış, "genel af" tartışmalarına da neden olmuştu.

'ŞU AN DEĞİL' VURGUSU

Öte yandan TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in dün katıldığı programda ‘genel af’ tartışmalarına ilişkin ‘şu anda yok’ vurgusu dikkat çekti..

Güler açıklamasında, "Bu olaylara şartlı, birbirine bağlantılı, 'o olmazsa hiçbir şey olmaz' gibi bir süreçle yaklaşmayı ben doğru bulmam. Öyle bir af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok” dedi.