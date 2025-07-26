MHP’li Feti Yıldız sert çıktı! CHP çağrıda bulunmuştu…

5 AYDIR İDDİANAME HAZIRLANMADI

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı.

Tutuklamanın üzerinden 5 aya geçse de iddianame hazırlanmamıştı.

BAHÇELİ'DEN 'İDDİANAME' ÇIKIŞI

CHP, tutuklu belediye başkanları için iddianame yazılmamasına ve "kaçma şüphesi" iddiasıyla tutuklanmalarına ilişkin, iddianamenin hazırlanıp, davanın TRT’de canlı yayınlanmasını defalarca çağrıda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de son grup toplantısında, İBB soruşturmasının iddianamesinin yazılmasını talep etmiş ve TRT'de canlı yargılamaya destekte bulunmuştu.

YILDIZ'DAN MASUMİYET KARİNESİ TEPKİSİ

İBB soruşturması konuşulmaya devam ederken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Yıldız, iddianame yazılmadan insanları peşinen suçlu göstermenin, yani masumiyet karinesinin ihlalinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Yıldız’ın paylaşımı ise şu şekildeydi;

“Ceza yargılamasında “itham sistemi” kabul edilmiştir. Sanık ya da sanıklara isnat edilen fiillerin, yerini, zamanını, delillerini ve hukuki nitelendirilmesini, sevk maddelerini ve uygulanan tedbirleri iddianameyle öğreniyoruz.

Ceza muhakemesinde devletin cezalandırma hakkı ile şüpheli/sanığın temel hak ve özgürlükleri çatışma halindedir; muhakemeye şekil veren bu çatışmadır. Bu çerçevede zaman içinde bazı temel muhakeme ilkeleri kabul edilmiştir.

Söz konusu ilkeler yüzlerce yıllık bir geleneğin sonucu olarak oluşmuştur. Bu ilkelerin kaynağı sadece anayasa değil, CMK ve AİHS da oluşturmaktadır.

Henüz iddianamesi dahi yazılmamış olaylarla ilgili değerlendirmeler yapılırken ekranlarda peş peşe hüküm cümlelerinin kurulduğunu görüyoruz.

Anayasamızda yazılı olan, “suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimsenin suçlu sayılamayacağı” hükmünü maalesef hukukçu arkadaşlar bile umursamıyor.

Bir kez daha hatırlatmak istiyorum; Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir. Maalesef bizde peşin ceza gibi uygulanıyor. Hiçbir ahlaki disipline bağlı olmayan Sosyal Medya Mahkemeleri hukuka-adalete zarar veriyor.”