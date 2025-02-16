MHP'li isimden CHP'ye 'Kibar Feyzo' göndermesi

CHP'nin erken seçim için parti içinde ön seçim çalışmalarına tepkiler devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya platformu X hesabından CHP'nin duyurduğu önseçim takvimine ilişkin tepki gösterdi. 1978 yılında çekilmiş Kibar Feyzo filminin unutulmaz repliği ile gönderme yapan Yıldız, "Ağam eğlenir bizimle" dedi.

"AĞAM EĞLENİR BİZİMLE"

MHP'li Yıldız yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için YSK’nın seçim takvimlerine öykünerek paralel bir seçim takvimi hazırlamış. Aday adaylığı başvuru şartlarından pusuladaki yerlerin belirlenmesine kadar çok şey planlanmış. Seçimin idaresi, merkez kurul, il Kurulu, ilçe Kurulu adını verdikleri kurullara bırakılmış. İtirazlar hiyerarşiye göre karara bağlanacakmış.. YSK, Hakim güvencesi veya Seçim Yasası gibi şeylere asla prim vermeden Devrim olarak görülen Sui generis bir yarış planlamış…. Efsane replikte olduğu gibi “Ağam eğlenir bizimle”