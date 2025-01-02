MHP’li ismin Devlet Bahçeli’ye söylediği sözler çok konuşulacak!

MHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya, son dönemde Bahçeli’nin Öcalan çağrısını ve DEM Partili vekillerle yaptığı Öcalan görüşmesine ateş püskürdü.

Bahçeli’yi isim vermeden sert bir dille eleştiren Kaya, sosyal medya hesabından çok konuşulacak sözler sarf etti.

"FAİLİN ‘TÜRK DEVLET AKLI’ OLDUĞUNU SAVUNMAK, BİZATİHİ AKILSIZLIKTIR!”

Kaya, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Yaptıklarınızı içinize sindirebiliyorsanız; bu, sizin tıynetinize hatta midenize kalmıştır.

Ancak bunları Türk milliyetçiliğine sığdırabileceğinizi sanıyorsanız; orada size de yer kalmadığını görmeniz yakındır.

Failin ‘Türk Devlet Aklı’ olduğunu savunmak, bizatihi akılsızlıktır!”