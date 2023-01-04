Sinan Ateş cinayetinden dört gün önce MHP’li Kılavuz'un Soylu’yu ziyaret ettiği ortaya çıktı

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın paylaştığı fotoğrafa göre, MHP milletvekili Olcay Kılavuz, Sinan Ateş cinayetinden dört gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçilerine yardımla suçlanan Tolgahan Demirbaş’ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinden gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Uludağ, konuyla ilgili şunları söyledi: ”İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınmalı. Neden mi? Sinan Ateş cinayeti şüphelisi eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş olaydan sonra MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alındı. O Olcay Kılavuz, cinayetten 4 gün önce Soylu’yu ziyaret etti.

Cinayet soruşturmasını yürüten polis, Soylu’ya bağlı. Emniyet, Soylu’nun makamından çıkmayan Olcay Kılavuz’un varsa bağlantısını şimdi nasıl bağımsız şekilde araştıracak? Ortada örgütlü bir cinayet şebekesi var. Bunun üzerine ancak sağlam bir irade gidebilir.”

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayet soruşturmasının MHP’ye uzandığı iddia ediliyor.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

2010-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı. Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocakları'nda 'Lise Başkanlığı' yaptı. 2002-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Ankara ve genel merkez yönetimlerinde yer aldı.

2020'DE İSTİFA ETTİ

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak partiden ayrılanları eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı.

Ateş, istifasını Twitter'dan şu sözlerle duyurmuştu: "Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, ömür boyu taşıyacağım en kutsal unvan olacaktır. Ülküdaşlarım haklarını helal etsinler. Bu can bu bedende oldukça Liderim Sayın Devlet Bahçeli’nin ve davamın emrinde olacağım."

