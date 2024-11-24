MHP'li Semih Yalçın'dan flaş 'Öcalan' açıklaması. 'Herkes ayağını denk alsın...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı tarihi ‘örgüte silah bıraktır’ çağrısı Türkiye’nin gündeminde yer etmeye devam ederken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"TERÖRİZME TAVİZ VERMEK DEĞİL"

"Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantısı"nda açıklamalarda bulunan Yalçın, Türkiye’nin iç güvenliğinin önemine dikkat çekerek, Bahçeli’nin açıklamalarının terörizme verilmiş bir taviz olarak algılanmaması gerektiğini savundu. Yalçın, "Sayın Bahçeli'nin daveti, Parlamento çatısı altında sözde siyaset yapan bir partiye, DEM'e emperyalizmin taşeronu olmaktan vazgeçme çağrısıdır. Safını ve yerini netleştirme, dostunu, düşmanını belli etme uyarısıdır. ABD'nin mayın merkebi PKK ile bağlantılarını tamamen koparıp, Türkiye partisi olmak tavsiyesidir” ifadelerini kullandı.

"HERKES AYAĞINI DENK ALSIN"

Açıklamalarında “Bu işin şakası yok” diyen Yalçın, “Bir gün Sayın Genel Başkanımızın çıkıp bir grup toplantısında kimsenin söyleyemeyeceği bu teklifi Türk halkoyuna yapabilmesinin ardında çok ciddi meselelerin olduğu bir gerçektir. Bu gerçekliği görmezden, duymazdan gelen insanlara bunu özellikle ifade ediyorum. Herkes ayağını denk almalıdır. Bu gidişatta Cumhur İttifakı bu işi gerçekleştirdiğinde, terörle mücadele 40 yıl sonra tamamen bitecektir, ekonomi düzelecektir, işsizlere iş sağlanacaktır. Emekli ve çalışan maaşlarının artması anlamına gelir. Bütün bu örnekleri çok fazla sayabiliriz” dedi.