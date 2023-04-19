MHP'li üst düzey ismin Sinan Ateş ile ilgili ifadelerine ailesinden açıklama

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Ankara’da 30 Aralık 2022’de suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili açıklama yaptı.

“SİNAN ATEŞ’İN AİLESİ KABUL ETMEDİ”

Bursa'daki yerel internet gazetesine konuşan Büyükataman, 2007-2019 yılları arasında danışmanlığını da yapan Ateş ile ilgili, “12 yıl sahip çıktığımız bir genç. Bizzat 12 yıl benimle birlikte çalıştı. Üzülmemek mümkün değil. Cenazeye katılmayı istedik fakat Sinan Ateş’in ailesi bizi kabul etmedi” dedi.

'YAYIN POLİTİKASI'

Ancak daha sonra Ataman’ın bu sözlerinin yer aldığı bölüm kaldırıldı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Bursada Bugün yetkilileri, durumu “yayın politikası” diye açıkladı.

SİNAN ATEŞ’İN AİLESİNDEN YANIT GELDİ

Öte yandan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, Büyükataman’ın siteden kaldırılan sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan abla Ateş, Ataman’ın iddialarını reddederek, “Cenazemize gelen herkes bilir kapımız herkese açıktı. Bırakın cenazeye katılmayı, bir taziye mesajı atamayanlar, Bursa halkının tepkisini görünce aile bizi kabul etmedi yalanına söylüyorlar. Sadece seçim zamanı hatırladığınız Bursa halkı sandıkta gereken cevabı size verecektir.” yanıtını verdi.

Haberin “Büyükataman’dan çok konuşulacak Sinan Ateş açıklaması” başlıklı ilk halinin görselini de paylaşan abla Ateş, tepkisini “Haberin orjinali böyleydi. Sonra Şehit Sinan Ateş kısmı kaldırıldı. Gazeteye bile demeç verirken Sinan Ateş ismini anamıyorsunuz. Siz böyle Bursa halkının karşısına nasıl çıkacaksınız” ifadeleriyle dile getirdi.

İşte o paylaşım: