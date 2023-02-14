MHP'li Varlı'nın kızı AHBAP'ın Ankara İl Başkanı çıktı. Bahçeli Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef göstermişti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin deprem için yardım toplayan ve çalışmalar yapan AHBAP'ı ve Babala TV'yi hedef göstermesi gündem oldu.



Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Haluk Levent, MHP milletvekillerinin AHBAP'ın çadır kentlerini ziyaret ettiğini söyledi.



Bunun üzerine MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın kızı Hilal Varlı Şen'in şu an AHBAP’ın Ankara İl Başkanı olduğu ortaya çıktı. AHBAP Ankara'nın Twitter hesabının da Hilal Varlı'yı takip ettiği görüldü.



BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Grup toplantısında, deprem bölgesinde yardım kampanyası yapan ve kurtarma çalışmalarını sosyal medyadan organize eden Ahbap ve BaBaLa oluşumlarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Devleti kenara itip ahbap çavuş ilişkisiyle yardım toplanması, bu kapsamda pararlel bir hat kurulması, devletin inandırıcılığını gölgelemektedir. Bizim nazarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Hatay'da baraj yıkıldı yalanını sosyal medyada servis edenler afet bölgesinde neyin peşindedir. Devletin yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babablacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarlar Türkiye televizyonlarında artık yer almamalıdır. Bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır?" demişti.

DEPREM BÖLGESİNDEN FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

AHBAP Ankara'nın sosyal medya hesabında Hilal Varlı ve Haluk Levent'in birlikte çekildiği bir fotoğrafın paylaşılarak, "Genel Başkanımız ile Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Bize eşlik ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevginin ve gerçeğin peşindeyiz" denildiği ortaya çıktı.