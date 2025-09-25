MHP'li vekil TikTok'un kapatılsını istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk, sosyal medya platformu TikTok'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Öztürk artık bu uygulamaya "dur" deme zamanının geldiğini söyledi. Hatay'da yaşanan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın müdahale ettiği olayın ardından açıklama yapan Öztürk, "Bu hadiseler vahim bir boyut aldı, toplumsal çöküş yaşanıyor" dedi.

Öztürk, yaklaşık bir yıl önce TikTok ile ilgili verdikleri kanun teklifinin bir an önce gündeme alınması gerektiğini hatırlatarak, "Uygunsuz içerikleri filtrelemeyen bu platforma önce erişim engeli, devam etmesi halinde de kapatma cezası uygulanmalıdır. Çocuklarla ilgili içerik üretenler de hiçbir indirim uygulanmadan en üst sınırdan cezalandırılmalıdır" dedi.