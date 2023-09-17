MHP'li vekilden Cumhur çıkışı. "Cumhur İttifakı Allah yolunda bir ittifaktır"

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Cumhur İttifakı'nın 'Allah yolunda bir ittifak' olduğunu iddia ederek Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları üzerinden muhalefete tepki gösterdi.

MHP Kırıkkale İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresinde konuşan Öztürk, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun katıldığı bir televizyon programında "15 Temmuz’u yapan, 15 köylüyü helikopterden atan, köyleri yakıp bombalayan bu TSK değil mi?" ifadelerine sert tepki gösterdi. Öztürk, TBMM açıldığında CHP’li Tanrıkulu’nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"CUMHUR İTTİFAKI HAK YOLUNDA BİR İTTİFAKTIR"

Cumhur İttifakı’nın Türk Devleti’nin ve milletinin hem bölgede hem de dünyada lider ülke olmasının önündeki engelleri aşacak bir ittifak olduğunu savunan Öztürk, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolardan teşekkür eden bir ittifaktır. Cumhur İttifakı Türk devletinin ve Türk milletinin hem bölgede hem de bütün dünyada, lider ülke Türkiye olmasının önündeki engelleri aşacak bir ittifaktır.

Cumhur İttifakı hak yolunda bir ittifaktır. Cumhur İttifakı vatan yolunda bir ittifaktır. Cumhur İttifakı Allah yolunda bir ittifaktır. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet varlığı ve sarsılmaz bütünlüğü noktasında kurulan bir ittifaktır."

"CHP BÖLÜK PÖRÇÜK OLMUŞ DURUMDA"

Altılı masadan oluşan ittifakın tamamen dağıldığını belirten Öztürk, "Cumhuriyet Halk Partisi’ni ittifakın içerisindeki partilerden suçlamayan kalmadı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içinde de bir sızlanma var. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bölük pörçük olmuş durumda.

İttifak da tamamen dağılmış durumda. Bunların ittifakı bu kadar. Hani bir hikaye vardır ya ’Yalancının mumu yatsıya kadar yanar’ diye. Bunların mumu da 29 Mayıs’a kadar yandı, sonra da tamamen söndü ve bitti" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'YE BÜYÜK OYUNLAR OYNANIYOR"

MHP Kırıkkale İl Başkanı Murat Abalı ise, son zamanlarda Türkiye’nin içerisinde ve dışarısında büyük oyunlar olduğunu söyledi.

Türkiye yüzyılının, Türk dünyasının birliğini ve kardeşliğini ifade ettiğini anlatan Abalı, "Türkiye’nin yüzyılı, yüzyılın Türkiye’si neyi ifade ediyor? Türk dünyasının birliğini ve kardeşliğini ifade ediyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Türkler geliyor, Türkler! Kardeşleriyle beraber geliyor. Avrupa Birliği (AB) buradan size de sesleniyorum; ha varsınız ha yoksunuz. Metehan’dan beri biz vardık. Dünya battığında da biz olacağız. Siz kimsiniz ki bizim karşımızda duracaksınız" dedi.

Tek liste halinde yapılan kongrede mevcut İl Başkanı Murat Abalı, yeniden seçildi.

Kongreye, MHP’li ilçe ve belde belediye başkanları, teşkilat mensupları, siyasi parti temsilcileri ile partililer katıldı.