Düzenleme: Kaynak: AA
MHP'li vekilden o kulübe milyonluk bağış!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TFF 3. Lig'de mücadele eden Kütahyaspor'a 1 milyon TL bağışta bulundu.

Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, geçtiğimiz günlerde Kütahyaspor yönetimiyle bir araya gelerek kulübün kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Kütahyaspor'un Kütahya'nın ortak paydası olduğunu belirten Erbaş, "Hep birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.

Milletvekili Erbaş, toplantının ardından Kütahyaspor'a 1 milyon TL destek vererek kulübe katkı sağladı.

