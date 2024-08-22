MHP’li yöneticiye hapis şoku: Seni de yakacağız! Sen öldün bittin

Gazeteci Ferhat Yaşar’ın haberine göre, Samanlı’nın 9 yıldır devam eden davasında yaklaşık bir yıl önce hapis cezası aldığı öğrenildi. 2023’te cezası kesinleşen Samanlı, 17 Mart 2024’te yapılan MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı’nda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliğine seçildi.

“SENİ DE YAKACAĞIZ. SEN ÖLDÜN, BİTTİN”

2015 yılında Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki Kurşunlu Yatılı Bölge İlköğretim Okulu’nun yemek ve temizlik işlerini yürüten Samanlı’nın şirketi, okul müdürü M.U. tarafından bazı hizmetlerin eksik verildiği gerekçesiyle tutanakla uyarıldı. Tutanaktan haberdar olan Samanlı, 11 Mart 2015’te müdürü arayarak sinkaflı küfürler etti ve “Seni de yakacağız. Sen öldün, bittin. Bu şartları da yerine getirmeyeceğiz” dediği iddia edildi.

HAKARET VE TEHDİTTEN HAPİS CEZASI

M.U.'nun suç duyurusu üzerine, Malatya Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığı 21 Mayıs 2015’te Samanlı hakkında “tehdit ve hakaret” suçlamasıyla iddianame düzenledi. Hekimhan Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Samanlı’nın daha önce benzer suçlardan ceza aldığı ve çok sayıda adli sicil kaydının olduğu ortaya çıktı. 2020’de mahkeme, Samanlı’ya hakaret suçundan 1 yıl 3 ay, tehdit suçundan ise 9 ay hapis cezası verdi.

Samanlı, karara itiraz etti ve Yargıtay 4. Ceza Dairesi, “basit yargılama usulü yönünden değerlendirme yapılmaması” nedeniyle kararı bozdu. 16 Eylül 2023’te yeniden görülen davada, Samanlı’ya bu kez ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası verildi ve ceza kesinleşti.