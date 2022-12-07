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MHP'liler çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin zincir marketlere ilişkin sözleri ve BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ın sert cevabı üzerine başlayan gerilim gün geçtikçe artıyor.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 21:24
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MHP'liler çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı

MHP'liler çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı
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Ağrı ve Çankırı da marketler mühürlenirken, Antalya'da BİM'e saldırı gerçekleşmesin ardından MHP'li bir şahıs çocukları olduğu sanılan çocukları da yanına alarak BİM'e gitti.

Şahıs küçük çocuklara ezberletilmiş sözler söyletip slogan attırırdı.

Çocukların “Bozkurt” işareti yaptığı görüldü.

MHP'li şahıs BİMCELL hattını iptal ettirmek istediğini söyledi.

Şahıs kasiyere "Türk evladının size söyleyeceği bir şey var. Sizinle alakalı değil. Siz çalışsanız. Söyleyin oğlum" dediği duyurdu.

Bunun üzerine çocuklardan biri "Abi siz ve sizin diğer abi ve ablalarımız burada çalışıyor. Siz Türk gencisiniz sizin hiçbir suçunuz yok. Fakat buranın patronları Türk'ü tehdit ve hakaret etti. Biz de bu buna sessiz kalmayacağız. Kimse Türkiye ismine hakaret edemez" dedi.

Çocuklardan diğeri ise bozkurt işareti yaparak “Bozkurtlar ulusun, Allah Türk'ü korusun” sloganı attı.

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Tozanlı
7.12.2022 22:16
Öküz' ün dünyası sürdüğu TARLA kadardır...Bunlar mecliste olduğu sürece daha çok acı çeker daha çok sahipsiz ve fakir kalırız.. Seçimi bekliyoruz  
 
1950
7.12.2022 22:11
MHP oy verenler gerçekten bu insanların arkasında gitmeyi içinize sindiriyor musunuz? Çok yazık ? Vallahi yazık, billahi yazık  
 
soner
7.12.2022 22:10
Çocukları bu işlere alet eden insanlardan herşey beklenir.Yazık!  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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