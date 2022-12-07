MHP'liler çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı

Ağrı ve Çankırı da marketler mühürlenirken, Antalya'da BİM'e saldırı gerçekleşmesin ardından MHP'li bir şahıs çocukları olduğu sanılan çocukları da yanına alarak BİM'e gitti.

Şahıs küçük çocuklara ezberletilmiş sözler söyletip slogan attırırdı.

Çocukların “Bozkurt” işareti yaptığı görüldü.

MHP'li şahıs BİMCELL hattını iptal ettirmek istediğini söyledi.

Şahıs kasiyere "Türk evladının size söyleyeceği bir şey var. Sizinle alakalı değil. Siz çalışsanız. Söyleyin oğlum" dediği duyurdu.

Bunun üzerine çocuklardan biri "Abi siz ve sizin diğer abi ve ablalarımız burada çalışıyor. Siz Türk gencisiniz sizin hiçbir suçunuz yok. Fakat buranın patronları Türk'ü tehdit ve hakaret etti. Biz de bu buna sessiz kalmayacağız. Kimse Türkiye ismine hakaret edemez" dedi.

Çocuklardan diğeri ise bozkurt işareti yaparak “Bozkurtlar ulusun, Allah Türk'ü korusun” sloganı attı.