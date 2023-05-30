MHP’liler otobüsün önünü kesip yakmakla tehdit ettiler

MHP’li bir grubun Can Dersim Tunceliler isimli firmaya ait bir yolcu otobüsünün önünü kesip yakmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

MHP’liler otobüsün önünü kesip yakmakla tehdit ettiler

TELE1'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin netleşmesinin ardından dün akşam Gümüşhane'de Dersimlilere yönelik provokasyon girişimi gerçekleştirildi.

Samsun seferini düzenleyen Can Dersim Tuncelililer firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsünün yolu Gümüşhane'de bir grup MHP'li tarafından kesildi.

Üzerinde MHP bayrakları asılan olan bir araç Can Dersim Tuncelililer firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsünü uzun süre takip ettikten sonra yolunu kesti.

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Otobüsün camlarına vuran ve zorla kapıları açmak isteyen kişilere yolcular tepki gösterdi.

Bir sürede daha provokasyon girişimine devam eden MHP'li grup daha sonra araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı. Yolcu otobüsünün şoförü Mehmet Kılıç ise can güvenliklerinin olmadığını belirtti.

Sosyal medyada yayılan diğer iddilara göre, MHP’liler araçtan inerek arabayı yakmakla da tehdit etmişler.

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