MHP’nin 25 yıl yönettiği belediyede 1 milyara yakın borç çıktı! 35 milyon da kayboldu

CHP’li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız’ın basın açıklaması sırasında belediyenin borç durumunu gösteren dev pankart da belediye binasına asıldı.

MHP’DEN CHP’YE KALAN BORÇ 719 MİLYON 772 BİN LİRA

Pankartta yer alan bilgilere göre MHP’li eski yönetim 9 milyon 400 bin lira vergi borcu, 20 milyon 750 bin lira SGK prim borcu, 74 milyon lira banka kredi borcu, 304 milyon lira cari borç, 2 milyon 740 bin lira personel tazminat ve ikramiye borcu bırakmış.

MHP’li başkan döneminde ayrıca belediye şirketinin 16 milyon 851 bin lira vergi borcu, 11 milyon 500 bin lira kıdem tazminatları borcu, 3 milyon lira sermaye artırım borçları bu döneme kalmış. MHP’li belediye başkanı Atsız Afşın Yılmaz döneminden CHP’li Abdurrahman Yıldız dönemine bırakılan toplam borç miktarı 719 milyon 772 bin lira düzeyinde.

“BU PARANIN NEREDE KULLANILDIĞINI BİLMİYORUZ”

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, belediyenin içinde bulunduğu mali durumu ve borç kıskacını da şöyle özetledi:

Bir avukat geldi, bu koltuklara haciz koyduk, borcu ödenmedi dedi. Evraka bakalım ödeyelim dedim, avukat ortadan kayboldu. Bu belediyeye kimin nereden satın aldığı, kim adına satın aldığı belli olmayan bir dünya emtia girmiş çıkmış. Seçimden 3 ay önce belediye 35 milyon liralık kredi kullanmış. Bu paranın nerede kullanıldığını bilmiyoruz. Bu bir. İkincisi, bu parayı 75 milyon lira ödeyeceğiz. Bu facia değil mi? 308 milyon dolayında cari borcumuz var.

"KASADA 14 BİN LİRA 500 LİRA PARAMIZ VAR"

Mali işler müdüründen kasanın durumunu sordum. 14 bin 500 lira paramız var. Ciddi maddi güçlük çeken bir belediyeyiz. Ama bu böyle gitmeyecek.