MHP’nin 30 yıldır yönettiği belediyedeki bankamatik memurlarını ifşa etti

Mersin Toroslar Belediyesi’nde işçilerin çıkarılmasıyla ilgili konu Meclis toplantısında tekrar gündeme geldi. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, 30 personelin disiplin kararıyla belediyedeki işlerine son verildiğini duyurdu.

Başkan Yıldız, belediye bünyesinden işçi çıkarmak istemediklerini ancak 12 yıldır işe gelmeden, çalıştığı birimi bilmeden maaş alan personeller tespit ettiklerini açıkladı.

“BU İNSANLARI ASLA AFFETMEYECEĞİZ”

"İşçi meselesini yeni söylemiyorum. Kampanya döneminde ve belediye başkanı seçildikten sonra hep söyledim” diyen Yıldız, “Birincisi işe gelmediğini bildiğimiz çok fazla çalışan var. Fakat bunların tespit edilmesi noktasında da ciddi bir direnç var. Mutlaka aşacağız. Ama biz bunu aşarken, özellikle bürokrat arkadaşlarımızın canı yanmadan aşalım istiyoruz. Bu belediye hiç kimsenin babasının malı değil. Maaşını alıyorsan, çalışacaksın. Şu an balkonda oturmuş çay içiyorlar. Çalışmayanları gizlemek noktasında bizim bürokratımız da bir hamle yapıyorsa, hepsini çok sevmemize, hepsiyle önümüzdeki beş yıl uyum içerisinde, huzur içerisinde çalışmak istememize rağmen, Toroslar halkının hakkına ve aleyhine hamle yapan insanları affetmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYENİN YOLUNU BİLMİYOR, 12 YILLIK TAZMİNAT İSTİYOR”

Başkan Yıldız, son dönemde işe giren personelin meslek grubuna bakılmadan, seçim kampanyasında çalıştırılmak üzere belediye bünyesine alındığına dikkat çekerek, "İşten çıkarılacak arkadaşlarımıza gelince, bu arkadaşlarımızın çoğu herhangi bir iş için alınmamış. İşe giriş formları düzenlenmemiş, hangi meslek grubunda çalışacakları, ne iş için alındıkları belli değil. Çok sayıda çalışan yapacakları iş belli olmadığı için sadece oturup bekliyorlar. Disiplin kararıyla 30 arkadaşımız bugün itibariyle işten çıkarıldı. Yıllardır işe gelmediği gibi başka bir belediye idaresi seçilmesine rağmen yine de gelmemekte ısrar ediyor. Buradaki herkes devletin memuru ve işçisidir. Çalışmadan maaş alıyorsa 'devletin parasına göz koymuş, kamunun parasını çalıyor' demektir. Yıllardır işe gelmeyeceksin, yıllardır maaş alacaksın, belediyenin yerini bilmeyeceksin sonra gelip diyeceksin ki 'Ben kendim işten ayrılacağım, 12 yıllık tazminatımı vereceksiniz'. Olmaz böyle bir şey” diye konuştu.