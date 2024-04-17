MHP’nin 55 yıllık tarihinde bir ilk

MHP Merkez Yönetim Kurulu'na seçilen Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün yerine Grup Başkanvekilliği görevine gelen MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, partisinin Genel Kurul'daki yerini aldı.

FİLİZ KILIÇ MHP TARİHİNDEKİ İLK KADIN GRUP BAŞKANVEKİLİ

“Bu MHP tarihindeki ilk kadın Grup Başkanvekiliyim” diyen Kılıç, “Bu benim için ayrı bir gurur ve onur vesilesi. Çok mutluyum. Türk siyasetinde kadının çok daha ön planda olması ve aktif rol almasını istediğimiz dönemde Sayın Genel Başkan'ımızın da böyle düşünerek beni bu göreve layık görmesini, hem partimiz hem şahsım hem de Türk siyaseti açısından manidar ve önemli buluyorum. Bundan sonra da partimizin politikaları doğrultusunda, katılımcı, paylaşımcı, Türk siyasetinde daha etkin rol alarak elimden gelen gayreti göstereceğim. İyi olacağı, başarılı olacağımız kanaatindeyim. Bizi bu göreve layık gördüğü için Sayın Genel Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.