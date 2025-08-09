MHP’nin açılımcı hukukçusundan ‘Türkiyeli’ çıkışı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, ‘Türkiyeli’ kelimesinin tarihte yer almadığını söylerken, Mehmet Metiner, bu sözleri “Terörsüz Türkiye” sürecini sabote etmesi şeklinde yorumlamıştı. Bu sefer ise ‘Türkiyeli’ sözlerine MHP’nin hukukçusu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan değerlendirme geldi. Yıldız, ‘Türkiyeli’ sözünün tarihe nasıl karıştığını "1938 yılı" örneğini vererek anlattı.

AFYONCU: TÜRKİYELİ DİYE BİR KAVRAM YOKTUR

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, katıldığı bir canlı yayında “Türkiyeli” bölümünün tarihte yer olmadığının altını çizerek, “Türkiyeli diye bir kavram yoktur. Bizim kitabımızda böyle bir şey geçmez. Almanyalı diye bir kavram da yoktur, Fransalı diye de yoktur. Yeni yeni şeyler icat etmeye gerek yoktur. ‘Türkiye milliyetçiliği' diye bir kavram asla olmaz. Fransız ‘Fransalıyım’, Japon ‘Japonyalıyım’ diyor mu?” demişti.

METİNER, AFYONCU’YA SALDIRMIŞTI

Gazeteci Mehmet Metiner ise Afyoncu’nun bu tür açıklamalarını “Terörsüz Türkiye” sürecini sabote ettiği şeklinde yorumlayarak, “Cumhur İttifakı saflarında yer alan hiç kimsenin Erdoğan-Bahçeli liderliğinin çizdiği çerçevenin dışına çıkmaya hakkı yok” tepkisinde bulunmuştu.

MHP’NİN HUKUÇUSUNDAN ‘TÜRKİYELİ’ ÇIKIŞI

“Türkiyeli” tartışmasına MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da dahil oldu. Yıldız, “Türkiyeli” sözlerinin tarihte yer olmadığına ayak basarak şunları söyledi:

“Türkiyeli” kelimesi ilk kez “tebâ” yerine, vatandaşlığa terfî amacıyla, 3 Nisan 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda kullanılmış ve 1938’de “Türk”e dönüşerek tarihe karışmıştır. Muhamat Kanunu ile bazı avukatlar tasfiyeye tabi tutmuş ,avukatlık kurumu yeniden düzenlenmiştir . Tasfiyeler, kanuni şartları avukatlık yapmaya uygun olmayanlar ile Mütareke Döneminde ülke aleyhine çalışanlara yöneliktir.