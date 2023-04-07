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MHP kesin aday listesinde dikkat çeken isimler: Haklarında büyük iddialar olanlar aday yapıldı

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için gün sayarken, MHP'nin milletvekili adayları belli oldu. Fakat listede dikkat çeken isimler bulunuyor. 

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 10:24
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MHP'nin aday listesinde flaş isimler

MHP kesin aday listesinde dikkat çeken isimler: Haklarında büyük iddialar olanlar aday yapıldı
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OdaTV'nin haberine göre, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Listesi açıklandı. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den aday oldu. 

Ancak listede dikkat çeken isimler var. 

Çorum 1. sıra milletvekili adayı Vahit Kayrıcı’nın ismi, Alaattin Çakıcı’nın yakın adamlarından biri olmasıyla daha önce de gündeme gelmişti. 

Kayrıcı, Çakıcı ile birlikte tatildeki fotoğraflarının ardından “Devlet Bahçeli’ye rakip” olduğu iddiaları ortaya atılmış, Çakıcı bir açıklama yaparak “Genel Başkanımızın bir adım önünden yürümez” ifadelerini kullanmıştı.  

Öte yandan Alaattin Çakıcı da daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti. Birlikte karşılıklı ziyaretlerin fotoğrafları gündem olmuştu. 

SİNAN ATEŞ DAVASINDA MAHKEMEYE ÇIKARILABİLİR

Öte yandan Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in ölümüne ilişkin soruşturmada aranan kişiyle aynı evde olduğu tespit edilen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz yeniden Mersin’den aday gösterildi.

Fakat Olcay Kılavuz 2018 seçimlerinde Mersin’de 1. sıradan aday gösterilmişti. 

Bu seçimlerde Kılavuz Mersin’de 4. sıraya ötelendi. Bu durum Bahçeli’nin parti içerisinde verdiği bir mesaj olara yorumlandı. Çünkü Kılavuz seçilmesi zor bir ihitmal olan 4. sırada eğer milletvekili olamazsa dokunulmazlığını kaybedecek ve Sinan Ateş davasında yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılabilecek. 

'BAHÇELİ'NİN ASİL LİSTESİNDEYİM'

Ayrıca 'Sarallar' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Şahin Gürz, MHP'den aday oldu. Gürz, İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday gösterildi.

Aynı zamanda Haliç Üniversitesi 'Rektör Danışmanı' da olan Gürz’ün 'Sarallar' suç örgütünü devreye koyarak yağma suçunu işlettirdiği iddia edilmişti. 'Zorla alıkoyma' ve 'yağma' suçunun işlenmesine sebep olmakla suçlanan Gürz'ün ifadesinde, “Haliç Üniversitesinde öğretim görevlisiyim. Devlet Bahçeli’nin asil listesindeyim” demişti.

Öte yandan MHP, Antep 1. sıradaki vekil adayı olarak Sermet Atay'ı gösterdi. 

Bu, Bahçeli'nin, Atay'a güçlü bir biçimde sahip çıktığının da göstergesi olarak kabul edildi.

Atay’ın, kentteki FETÖ borsasının en etkili isimlerinden biri olarak bir çok dosyada yer aldığı iddia ediliyordu. 

İşte Vahit Kayrıcı’nın o fotoğrafları: 

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