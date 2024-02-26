MHP’nin belediye başkan adayına itiraz edildi

Kaynak: Haber Merkezi
MHP’nin belediye başkan adayına itiraz edildi
Samsun’un Salıpazarı ilçesinde MHP'nin adayı Osman Yüksel'in adaylığı için yapılan itiraz, seçim takvimine uyumsuzluk nedeniyle bugün çözümlenecek.

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Osman Yüksel'in adaylığıyla ilgili tartışmalar başladı.

Ortaya çıkan bilgilere göre, Yüksel'in adaylığının düşürülmesi için İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunuldu.

İtirazın temel gerekçesi, adaylık başvurusunun seçim takvimine uygun olmaması olarak belirtildi. Çarşamba İlçe Seçim Kurulu'nun bugün konuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor. Kararın ardından MHP'nin, ortaya çıkacak sonuca bağlı olarak hukuki süreci başlatacağı ifade edildi.

Yüksel’in Salıpazarı Esnaf Odası Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada aday olduğu, bu süreçte de görevinden istifa etmeden ilgili evraklara imza attığı bildirildi.

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