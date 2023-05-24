MHP'nin efsane bakanı Gün Sazak'ın oğlu 'Kılıçdaroğlu' dedi. 'Oyum da kalbim de onunla'

Gümrük ve Tekel Bakanı ülkücü şehit Gün Sazak'ın oğlu, MHP eski milletvekili Süleyman Servet Sazak’tan dikkat çeken açıklama geldi.

Süleyman Servet Sazak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekleyeceğini duyurdu.

"OYUM DA KALBİM DE ONUNLA"

Sazak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde; oyum da, kalbim de kendisi 24 Oğuz Boyu’ndan biri olan Begtili Boyuna mensup Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana" dedi.

Sazak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkücü kalabilmek için; mücadele geçmişimizi ‘siyaseten Müslüman’ bir siyasi tarikatın bagajına rehin bırakan yanaşmacı figüranların vebaline ortak olmamak için; Ülkü Ocakları Genel Başkanlarımızdan, ülkücü şehidimiz Sinan Ateş kardeşimizin minicik kızlarının feryadını unutturmamak için, sözüm ona tarikat şeyhi olan babası tarafından müridinin cinsel istismarına rehnedilen altı yaşındaki kızımızın feryadını ilelebet duyurmak için; niyeti kirli, kursağı kirli, uçkuru kirli, Damat Ferit soylu siyasi aktörlerin siyasi şehvetlerine meze olmamak için; Müslüman’ın kıblesini çalan, çocuklarımızın geleceğini çalan, kutsallarımızın içeriğini çalan siyaset sirkinin cambazlarını ipten indirmek için, Andımız’ı okullarımızda yeniden okutabilmek için; babam, ülkücü şehidimiz Gün Sazak'tan bizlere miras kalan hırsızlarla mücadele geçmişimizi geleceğe taşımak için, ‘Türkiye Cumhuriyeti'ne yüzüncü yılını yaşatmayacağız’ hezeyanıyla yola çıkmış siyaseten Müslüman muktedirlere inat, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine ve Cumhuriyet’imizin kurucu ideolojisi olan Türk milliyetçiliği ülküsüne ihanet etmemek için, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oyum da kalbim de kendisi 24 Oğuz Boyu’ndan biri olan Begtili Boyu’na mensup Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana."

MHP’NİN EFSANE İSMİ GÜN SAZAK

Gün Sazak Süleyman Demirel'in başbakanlığında kurulan İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin MHP'li Gümrük ve Tekel Bakanı'ydı. Gün Sazak, gümrüklerdeki yolsuzlukları 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde bitirmesi ile biliniyor.

O dönemin sola yakın yazarları Abdi İpkeçi ve Uğur Mumcu gibi isimlerinde takdirini kazanan Gün Sazak, 27 Mayıs 1980 tarihinde eşi ile gittiği bir ziyaretten dönüp arabadan eşyalarını indirirken Marksist-Leninist Dev-Sol tarafından çapraz ateşe alınarak öldürülmüştür.

Öldürüldüğü tarihte MHP Genel Başkan Yardımcısı olan Sazak, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde toprağa verildi.

BAKAN GÜN SAZAK'IN OĞLU SÜLEYMAN SAZAK KİMDİR?

Süleyman Servet Sazak 17 Temmuz 1955, Kaliforniya doğumlu, Türk iş adamı, siyasetçidir.

Uzun yıllar aile şirketin Yüksel İnşaat'ta yöneticilik yapan Sazak, 1999 Türkiye genel seçimlerinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir milletvekili olarak meclise girdi.

Sazak evli ve iki çocuk babasıdır. 12 Eylül döneminde suikasta uğrayan, Türkiye Gümrük ve Tekel Bakanı da olan Gün Sazak'ın oğlu, Atatürk'ün silah arkadaşlarından, kurucu meclis üyeliği ve uzun dönem milletvekilliği yapmış Emin Sazak'ın torunudur. Amcalarından Güven Sazak Fenerbahçe SK başkanlığı, Yılmaz Sazak ise Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığı yapmıştır.