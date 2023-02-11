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MHP'li depremzede isyan etti: Ben MHP'liyim bize ‘terörist’ diye bildiklerimiz bakıyor

MHP’li olduğunu belirten bir depremzede, partisinden destek görmediğini, yardımların Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve diğer gruplardan geldiğini anlatarak, “MHP'nin ekmek dahil hiçbir yardımını görmedim. Bize ‘Terörist’ diye bildiklerimiz bakıyor” dedi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 15:30
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MHP'nin ekmek dahil hiçbir yardımını görmedim. MHP'li depremzede isyan etti

MHP'li depremzede isyan etti: Ben MHP'liyim bize ‘terörist’ diye bildiklerimiz bakıyor
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremde arama kurtarma çalışmaları 6. günde de devam ediyor. 

Depremde birçok parti lideri açıklamalarda bulunurken ve bölgede yardımlar yaparken MHP’nin sessiz olması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar da deprem bölgesine ulaşıyor. 

Depremin vurduğu Hatay’ın Armutlu ilçesinde MHP’li olduğunu belirten bir depremzede partisine isyan etti.

Söz konusu videodaysa vatandaş şunları anlatıyor:

“Evimiz yıkıldı. Ben MHP’liyim. MHP’nin hiçbir şeyini görmedim. Bir tane ekmek vermiyor. Gelen TÖP… T-Ö-P, kim bu? Terör örgütü; o bize bakıyor. Fransız geliyor; yok İngiliz geliyor, yok başka ülkeden gelenler… Kimi sandviç getiriyor, kimi bir şey…”

CAN KAYBI ARTIYOR

Öte yandan büyük felakette can kaybı 21 bini aşarken yaralı sayısı da 80 bini geçti. 7 günlük milli yas ilan edilirken 10 ilde de 3 aylık OHAL ilan edildi.

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