MHP'nin kapatılması için parti içinden hiç ummadığınız kişiler çalışıyor

Emin Gürses katıldığı bir canlı yayında “MHP’nin içinde MHP’nin kapatılması için alınan kararı uygulatmak için MHP’nin içinde elemanlar var.” ifadelerini kullandı.

“Belki de hiç ummadığınız isimler çıkar.” diyen Emin Gürses sözlerine şöyle devam etti:

“Ama Bahçeli bu yolu açtı.

Bir operasyon var bu operasyona karşı direneceğini açıkladı.

Bu direnme nasıl olur?

Her şeyi ortaya koyarsın öyle olur.”

“MHP KAPATMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR”

Emin Gürses daha önce yaptığı başka bir açıklamada da benzeri ifadeler kullanmış, MHP’nin kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

Emin Gürses açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sinan Ateş olayında her şey ipucu.

Acaba bir operasyon mu yapılıyor?

Kime karşı?

MHP'ye karşı.

Michael Rubin, Eylül 2021'de Ülkü Ocakları'nın terörist ilan edilmesini talep ediyor.

Ülkü Ocakları terör listesine sokulursa MHP kapatma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.

Bahçeli'nin 'küresel emperyalizm tüm çakallarını aramıza salmıştır' sözünden ben bu bağlantıların MHP'nin içinde de olduğunu yorumluyorum.

Perde arkasına bakmak lazım.

Bu iş MHP'ye karşı yapılmış bir operasyondur.

Bahçeli konuşmak için bekledi."

2020 yılı Şubat ayında Fransa, 'Bozkurtlar' olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanacağını açıklamıştı.

Fransa'nın ardından Almanya'da da ülkücü derneklerinin kapatılması ve yasaklanmasına ilişkin girişimler başlatmıştı.

Avusturya'da 1 Mart'ta yürürlüğe giren Sembol Yasası kapsamında IŞİD, El Kaide, PKK, Müslüman Kardeşler, HAMAS, Hizbullah gibi terör örgütü, parti ya da diğer oluşumlara ait aralarında 'bozkurt işaretinin' de bulunduğu 13 sembol ve işaret yasaklanmıştı.