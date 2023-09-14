MHP'nin yeni yerel seçim sloganı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için çalışmalarına başladı.

Seçim sloganını içeren afişler hazırlandı. 2024'e doğru diyar diyar Anadolu başlığı altında "aklın yolu bir genelden yerele birlik ülkede yönetimde dirlik" sloganı seçildi.

MHP gruplar da oluşturuldu. "Çalışma grupları en az 7, en fazla 10 kişiden oluşacak" dendi. Bu gruplara bir divan üyesi başkanlık edeceği belirtildi. Bu grupların seçime kadar bulundukları illerde çalınmadık kapı bırakmayacağı aktarıldı. Grupların esnaf ve sivil toplum kuruluşu ziyaretleri yapılacağı ve muhtarlarla toplantılar gerçekleştireceği, vatandaş buluşmaları yapılacağı aktarıldı.

Ziyaret ve toplantılarda istikrar ve uyum vurgusunun yapılacağına denilirken uyumlu yönetim için yerel yönetimlerin de cumhur ittifakında olmasının önemine dikkat çekileceği aktarıldı.

Yönetimde istikrarın daha güçlü bir gelecek için önemli olduğuna dikkat çekilerek görüşmelerden elde edilen kazanımlar genel merkezle paylaşılacak. Böylece 81 ilin seçmen analizi de yapılmış olacak.

Milliyetçi Hareket Partisi öncelikle cumhur ittifakındaki belediyelerin korunmasını amaçladığını belirtti.

İkinci hedefse muhalefetteki belediyelerin kazanılması olacak. Görüşmelerde muhalefet yönetimindeki belediyelerin eksikliklerine de dikkat çekilecek.