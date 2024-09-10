Michael Douglas'tan ilk gün itirafı. Catherine Zeta-Jones'u nasıl tavladığını anlattı

Yeni teknolojilerin hakim olduğu günümüz dünyasından farklı olarak, 90'lı yılların sonunda, özellikle 1998'de, Michael Douglas'ın Catherine Zeta-Jones'a ulaşmasının tek yolu, güzel oyuncunun asistanından geçiyordu.

Fransa'nın ünlü Deauville Film Festivali'nin 50. yıl dönümünün açılış gecesinde kariyerine saygı duruşunda bulunulan 79 yaşındaki Douglas önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'li oyuncu kürsüye çıkmadan önce Catherine Zeta-Jones'un baş rolünü üstlendiği Zorro'dan kısa bir kesit gösterildi. Douglas sahneye çıktı ve "Bu filmi festivale gelmeden üç hafta önce izlemiştim: Mon Dieu!'" diye bağırdı.

Douglas sözlerine "Filme desteklemek için Fransa'ya geldiğimde sanırım The Perfect Murder'ı çekiyordum. Festival'in katılımcı listesine göz gezdirdim ve ertesi gece Zorro'nun yani Catherine Zeta-Jones'un geleceğini gördüm. Vakit geçirmeden asistanıma döndüm ve "Catherine Zeta-Jones'un gelip gelmeyeceğini öğrenebilir misiniz?" diye sordum. Evet yanıtını alında "Acaba yalnız mı geliyor ve onunla bir içki içebilir miyim?' benim için bir araştır" dedim. Gerisini anlatamam" diye devam etti.

Catherine, Festival'de Antonio Banderas'la birlikte Zorro'nun Maskesi'nin sunumuna katıldı, ardından Douglas'ın isteği üzerine onları tanıştıran Melanie Griffith ile evlendi. Anlaşılacağı üzere Douglas, Catherine buluşması beklendiği gibi gitmedi.

Çünkü konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra Michael, Catherine'e "Çocuklarının babası olacağını" söyledi. Kadın avcısı olarak ün salan Michael'ın bu sözünden güzel oyuncu "Biliyor musun, senin hakkında çok şey duydum ve senin hakkında çok şey gördüm, bunların hepsinin doğru olduğunu görmek büyük bir mutluluk. Sanırım benim için iyi geceler deme zamanı geldi" diyerek mekandan ayrıldı.

Michael, ilk görüşmeden itibaren Catherine'in de golf konusunda kendisi kadar tutkulu olduğunu ve aralarında 25 yaş fark olmasına rağmen ikisinin de doğum günlerinin 25 Eylül olduğunu öğrendi.

Evet, ilk randevu pek iyi gitmedi. Fakat yakışıklı oyuncu bir buket çiçek eşliğinde gönül alıcı bir özürle Catherine'i yumuşattı.

Catherine, aktörün Mallorca'da birkaç gün tatil yapma davetini 1999 baharında kabul etti. Birbirlerine aşık oldular ve Zorro oyuncusu ve Temel İçgüdü'nün baş kahramanı 18 Kasım 2000'de dünya evine girdi.

Çoğu kişi bu ilişkiye inanmadı. Zira evlendiklerinde Catherine 31, Michael ise 56 yaşındaydı. Çiftin aşkı Dylan ve Carys adlı iki evlatla süslendi.

Michael Douglas'ın en büyük oğlunun bitip tükenmez bilmeyen sorunları ve aktörün yaşadığı boğaz kanseri ya da 2011 yılında oyuncuya konulan bipolar bozukluk teşhisi ailenin üzerine bir kara bulut gibi çöktü.

Catherine Zeta-Jones zor günlerden sonra evliliğini sürdürmenin sırrını "Öncelikle birlikte harika vakit geçirmeye devam ediyoruz. Sadece bu da değil: Bizim değişmezimiz birbirimizi sevmek ve saygı duymak. Mizah duygumuzu hiçbir zaman kaybetmedik ve hâlâ birlikte olduğumuz arkadaşlıktan gerçekten keyif alıyoruz" diye açıkladı.