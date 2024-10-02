Michael Jordan'ın NASCAR'la başı dertte

Michael Jordan’ın yarış takımı, NASCAR ve CEO’su Jim France’a karşı dava açtı. Dava, Jim France ve organizasyonunun "tekelleşmiş zorba" olduklarını iddia ediyor. Jordan’ın 23XI Racing takımı, Front Row Motorsports ile birlikte, Çarşamba günü Kuzey Carolina'daki federal mahkemeye dava dilekçesini sundu.

İki takım, NASCAR ile "haksız şartlar" nedeniyle güncellenmiş sözleşmeleri imzalamayı reddettiklerini belirtti. Davada, takımların 2024 sonrası charter anlaşmalarını uzatırken daha fazla hak talep ettikleri ifade edildi; özellikle de gelir paylarının artırılmasını istedikleri vurgulandı. Ancak, Jim France ve NASCAR bu taleplere karşı çıkıp hiçbir değişiklik yapmadı. Bu durum, takımların daha fazla adalet ve eşitlik arayışında olduklarını gösteriyor.

Dava, spor dünyasında önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor, zira büyük bir spor ikonu olan Michael Jordan’ın da dahil olduğu bir takımın, NASCAR’ın rekabetçi ortamına karşı açtığı bu dava, spor endüstrisindeki güç dinamiklerini sorgulatıyor.