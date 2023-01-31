Milyon dolarlık Michael Jordan filmi geliyor: Konusu herkesi şaşırttı

NBA efsanesi, tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Michael Jordan'ın spor markası "Nike" ile olan işbirliği, neredeyse NBA kariyeri kadar efsanevi oldu. Nike 1980'lerde, o zamanki NBA çaylağı ile çalışmaya karar verdi. İlk şüphelere rağmen, onlarca yıllık ve inanılmaz derecede kazançlı bir işbirliğine dönüştü.

Yeni film "AIR", sponsorluk anlaşmasının nasıl yapıldığını ve eski Nike Yöneticisi Sonny Vaccaro'nun Jordan'ı marka konusunda nasıl ikna etmeyi başardığını anlatıyor.

Hollywood yıldızları Ben Affleck (50) ve Matt Damon (52), Nike ve Michael Jordan arasındaki ikonik anlaşmanın ardındaki hikayeyi beyaz perdeye taşıyor. Filmin vizyona girmesinden önce Ben Affleck, "Hayatımızın en yaratıcı ve kişisel deneyimiydi" dedi.

5 NİSAN'DA VİZYONDA

Jordan hayranlarının uzun süre beklemesine gerek kalmayacak. Resmi sinema gösterimi 5 Nisan'da gerçekleşecek.

Oyuncu kadrosu açısından da film daha vizyona girmeden dikkatleri üzerine çekiyor. Senarist Ben Affleck, Nike'ın kurucusu Phil Knight'ı oynayacak.

Matt Damon, Sonny Vaccaro'yu canlandırıyor. Deloris Jordan rolünde Viola Davis, Rob Strasser rolünde Jason Bateman, Howard White rolünde Chris Tucker ve James Jordan rolünde Julius Tennon ile şimdiden heyecanlanmak için nedenler var.