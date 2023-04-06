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Micheal Jordan'ın ayakkabıları görücüye çıktı.

NBA'in efsane ismi Micheal Jordan'ın basketbol ayakkabıları açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 13:43
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Micheal Jordan'ın basketbol ayakkabıları açık artırmada

Micheal Jordan'ın ayakkabıları görücüye çıktı.
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Jordan'ın 1998 NBA final maçında giydiği ayakkabıların, müzayedede satılan en değerli parça olarak değerlendiriliyor.

NBA'in efsane isminin 1998 NBA final serisinde giydiği ayakkabılar online müzayedede alıcıların satışına sunuldu.

Müzayede yetkilisi ayakkabılar için 1,8 milyon dolarlık teklif alındığını ortaya çıktı

Jordan'ın ayakkabılarının 2 ila 4 milyon dolar arasında satılması ve bir müzayedede satılan en değerli spor ayakkabı olacağı ifade edildi

Ayakkabılar için son teklifler 11 Nisan'a kadar verilebilecek.

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