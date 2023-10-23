Miçotakis Netanyahu ile görüşmek için İsrail’de

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrailli mevkidaşı Netanyahu ile görüşmek için İsrail’e gitti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Miçotakis Netanyahu ile görüşmek için İsrail’de

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Yetkililerin bildirdiğine göre, Başbakan Kyriakos Miçotakis, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile beklenen görüşme için İsrail'e indi.

Miçotakis'in Perşembe günü İsrail'e yapması planlanan ziyaret, güvenlik endişeleri nedeniyle ertelenmişti.

Pazar günkü Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, bazı İsrailli yetkililer Miçotakis'in bu toplantıyı erteleme kararından duydukları hayal kırıklığını dile getirmişlerdi. Birçok Avrupalı ​​liderin herhangi bir güvenlik endişesinden bahsetmeden İsrail'i ziyaret ettiğine dikkat çekildi.

Yunanistan başbakanının Pazartesi öğleden sonra Atina'ya dönmesi bekleniyor.

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