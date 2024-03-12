Miçotakis Türkiye'ye geliyor. Ziyaret tarihi açıklandı

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Miçotakis Türkiye'ye geliyor. Ziyaret tarihi açıklandı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Miçotakis, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi için mayıs ayında başkent Ankara'ya gelmeyi planladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ı ziyaret etmişti. Yunanistan Başbakan'ı Kiryakos Miçotakis'ten bugün yaptığı konuşmada, Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Miçotakis'in ziyareti Mayıs ayında gerçekleştirecek.

Yunanistan'da yayın yapan Skai TV'ye konuşan Miçotakis, "Hem Türk liderliğinin hem bizim anlaşmazlıklarımızı aşmak, en azından gerilimden kaçınmak için içten bir istek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Miçotakis, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi için mayıs ayında başkent Ankara'ya gelmeyi planladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 Aralık'ta altı yıl aradan sonra Atina'ya gitmiş ve Miçotakis ile görüşmüştü. İki ülke arasında 6 Şubat depremlerinden sonra Yunanistan'ın yaptığı yardım ve Yunanistan'daki 28 Şubat tren kazasından sonra Türkiye'nin gösterdiği dayanışma ile hız kazanan yumuşamanın ardından Atina Bildirgesi imzalanmıştı. Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkler'in Ege'deki 10 adayı vizesiz ziyaret edebilecekleri açıklanmıştı.

Bu bildirge, sorunların çözümü için iki ülke arasında kurumlararası temasların artırılmasını öngörüyordu.

Yumuşama sürecine rağmen Türkiye ve Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklar, Kıbrıs sorunu gibi birçok ihtilaflı başlık bulunuyor.

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