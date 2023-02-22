Microsoft Edge artık VPN kullanacak. Erişim herkese açılmayacak

Microsoft Edge’de yer alan ücretsiz VPN özelliğinin devreye gireceği ve VPN'nin aylık 1 GB veri limitine sahip olacağı belirtildi. Diğer planlar için fiyatlandırma ayrıntıları henüz şu an için belli değil. Özelliğin kararlı sürüme geleceği düşünüldüğünde, Microsoft’un yakında fiyatlandırmayı açıklayabileceğini ve Edge Secured Network’ü piyasaya sürebileceği düşünülüyor.



Özellik, kullanıcının yakın olduğu bölgeye göre sunucuyu otomatik olarak seçecek. Microsoft, VPN özelliği sayesinde kullanıcıların IP adresini değiştirmesine izin verecek. Bu sayede bölgesel kısıtlamalar Edge ile aşılabilecek.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; VPN desteği kararlı Edge 110 sürümüyle sunulacak. Edge 110’un ekran görüntülerine göre VPN hizmeti; “Belirli Siteler”, “Optimize” ve “Tüm Siteler” şeklinde üç çalışma modu bulunuyor. İsimlerinden de anlayacağınız üzere, ilki sadece belirli web siteleri için kullanılabilecek. Optimize ise ortak Wi-Fi veya HTTP sitelerde otomatik açılacak.

Microsoft Edge 110 güncellemesinin alınması durumunda VPN hizmetini kullanılmaya başlanabilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Gizlilik, Arama ve Hizmetler yolunu izlemeniz ve VPN’i aktifleştirmek yeterli olacak.