Microsoft gözünü Afrika'ya dikti

Güney Afrika'nın Johannesburg, Fas'ın Kazablanka ve Kenya'nın Nairobi kentlerinde fiziksel olarak düzenlenen iki günlük etkinlik, Xbox sektöründeki uzmanları, oyun geliştiricisi olmak isteyenleri ve kıta genelindeki oyun tutkunlarını bir araya getirerek inovasyon ve iş birliğini güçlendirdi.

Nairobi'de Microsoft Afrika Geliştirme Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara tasarım, hikaye anlatımı, marka oluşturma ve pazarlama gibi oyun geliştirmenin çeşitli yönlerini kapsayan bir dizi uygulamalı atölye çalışması sunuldu.

Kampın Nairobi edisyonunda, Xbox Küresel Genişleme Ekibi'nden destek almak için projelerini sunan çeşitli oyun geliştirme stüdyolarıyla toplantılar yapıldı.

Sunulan projeler arasında, 2022 yılında video oyunları, animasyon, XR (VR ve AR), dijital sanat ve müzik alanlarında Afrika'nın ilk ödülü olan Fak'ugesi Festival Ödülleri'ni kazanan Arkitech Studios'un Tingish ve Finke Desert Race adlı projeleri de yer aldı.

Xbox Afrika ve Orta Doğu Küresel Genişleme Ekibi (GXT) Lideri Temi Afolabi, 2024 Xbox Game Camp Afrika'nın oyun sektörünün gelişiminde önemli bir dönüm noktası olduğunu ve sektörün kıta genelinde büyüme potansiyelini vurguladığını belirtti.

Xbox Afrika lideri Afolabi yaptığı açıklamada “Xbox Game Camp Africa, Xbox'ta bizim için önemli bir anı temsil ediyor. Sadece Afrika'ya gelmekle ilgili değil, buradaki inanılmaz yeteneklere kendimizi kaptırmak ve kapsamlı sektör deneyimimizden yararlanarak nasıl gerçekten bir fark yaratabileceğimizi bulmakla ilgili. Bu girişim, bireyleri güçlendirerek ve oyun sektöründe başarılı olmak için ihtiyaç duydukları araç ve bilgiyle donatarak ileriye dönük ödeme yapma taahhüdümüzdür” diye konuştu.

Xbox Game Camp Africa, yetenek gelişimini destekleyerek, destek sağlayarak ve gelecek nesil Afrika oyun geliştiricilerine ilham vererek bu büyümeden yararlanmayı amaçlıyor.

Microsoft ADC Eğitim Katılımları Lideri Irene Githinji, sektörde beceri geliştirme ve eğitimin önemini vurguladı.

“Xbox Oyun Kampı, Xbox ekibi ve oyun geliştiricileriyle bir araya gelip uzayda birlikte neler yapabileceğimizi görmemiz için harika bir fırsat sunuyor. Oyun sektöründe filizlenen yetenekleri görebiliyor ve sektörün büyümesini destekleyecek beceri geliştirme girişimleri tasarlamaya başlayabiliyoruz,” dedi Xbox Küresel Genişleme Ekibi (GXT) Afrika ve Orta Doğu Lideri Temi Afolabi.

Afrika Oyun Geliştirici Anketi'ne göre, yerel oyun geliştiricilerinin yaklaşık yüzde 63'ü beş yıl veya daha az oyun geliştirme deneyimine sahip.

Ayrıca, Afrikalı oyun profesyonelleri finansal açıdan sürdürülebilir kariyerler geliştirmekte zorlanıyor; bunların yalnızca yüzde 19'u geçmiş projelerinde herhangi biri için dışarıdan yatırım alabilmiş durumda.