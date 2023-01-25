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Microsoft servislerinde erişim sorunu

Çeşitli Microsoft servislerinde küresel çapta erişim sorunu bulunuyor.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 14:38
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Microsoft servislerinde erişim sorunu

Microsoft servislerinde erişim sorunu
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Ensonhaber’de yer alan bilgilere göre, Microsoft Teams ve Outlook’un aralarında bulunduğu küresel çapta erişim sorunu oluşuyor.

Kullanıcıların şikayeti üzerine açıklama yapan ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kullanıcıların Microsoft 365 servislerine erişimde sorun yaşayabileceğini ve durumun farkında olduklarını belirtti.

BİRÇOK SERVİS ETKİLENDİ

Erişim sorunundan etkilenen servisler arasında Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Graph, PowerBi, M365 Admin Portal, Microsoft Intune, Microsoft Defender for Cloud Apps and Microsoft Defender for Identity yer alıyor. Microsoft, sorunun başka servislere de etki edebileceğini bildirdi.

Erişim sorunu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkedeki kullanıcıları etkiliyor.

Microsoft, ağ yapılandırmadan kaynaklanan sorunun çözülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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