Microsoft siber saldırıya uğradı. Şirketten açıklama geldi

Microsoft, Outlook ve OneDrive kesintilerinin bir DDoS saldırısı sonucunda olduğunu duyurdu.

Microsoft siber saldırıya uğradı. Şirketten açıklama geldi

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Anonymous Sudan olarak bilinen bir grup Outlook, OneDrive ve diğer bazı Microsoft çevrimiçi hizmetlerine erişimi kesintiye uğratan DDoS saldırısını üstlendi.

Microsoft, konu hakkında başlangıçta pek bilgi vermese de firma, bir süre önce yayınladığı blog yazısında saldırıyı kabul etti ve gelecekte bu tür saldırılara karşı korunmak için bazı teknik ayrıntılar sundu.

Belirtilenlere göre yapılan saldırı yaklaşık bir buçuk saat kadar sürdü. 2021 yılında Microsoft, saniyede 2,4 terabite (Tbps) ulaşan trafiğiyle 10 dakikadan fazla süren, o zamana kadar kaydedilmiş en büyük DDoS saldırılarından birinin hedefi olmuştu. 2022'de bir saldırı 3,47Tbps'ye ulaştı.

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Haziran saldırısında trafik patlamalarının ne kadar büyük olduğu belli değil. Ancak hizmet kesintisinin yaşandığı günde 18.000'den fazla kullanıcı Outlook'unçöktüğünü Twitter'dan bildirmişti.

Microsoft'un blog yazısında belirttiğine göre DDoS saldırısı OSI katman 7'yi, yani uygulamaların ağ hizmetlerine eriştiği ağ katmanını hedef aldı. Bu katman e-posta gibi uygulamaların verileri çektiği yer konumunda. Öte yandan Microsoft, "Müşteri verilerine erişildiğine ya da verilerin ele geçirildiğine dair hiçbir kanıt görmedik" dedi.

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