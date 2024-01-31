Microsoft ve Alphabet gelirlerinin kaynağını açıkladı

Kaynak: Bloomberght
Microsoft ve Alphabet gelirlerinin kaynağını açıkladı
31 Aralık 2023'te sona eren 3 aylık dönemi 2024 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu paylaştı.

ABD'nin teknoloji şirketlerinden Microsoft ile Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in gelirleri, 2023 yılının Ekim-Aralık döneminde artış gösterdi.

Microsoft'un geliri 52,7 milyar dolardan 62 milyar dolara yükselirken, Alphabet'in Ekim-Aralık 2023 döneminde elde ettiği gelir, 76 milyar dolardan 86,3 milyar dolar oldu.

Şirketin CEO'su Sundar Pichai, kârın büyük oranının yapay zeka ve inovasyondan kaynaklandığını belirtti.

Microsoft'un bir önceki yılın son üç ayında 2,20 dolar olarak hesaplanan hisse başına net kârı, geçtiğmiz yıl 2,93 dolar olarak kaydedilmişti.

ABD'li teknoloji devinin söz konusu bilanço döneminde, Activision Blizzard'ı satın almayı tamamladığı hatırlatıldı.

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