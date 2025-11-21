İşletim sistemi Windows 11 olan bilgisayarlar haftalardır birçok sorunla kullanıcılarına büyük sıkıntılar çıkardı. Meydana gelen hizmet kesintileri ve performans sorunları büyük tepki çekerken, Nvidia da bu hafta yayınlanan güncelleme sonrası yaşanan performans kayıplarından Microsoft’u sorumlu tutmuştu. Öte yandan Nvidia acil durum yaması da yayınladı.

Microsoft yaptığı son açıklamada Windows 11’deki sorunları resmen kabul etti. Yapılan açıklama ile Windows 11’in neredeyse her temel bileşeninde XAML kaynaklı sorunlar bulunuyor. Bu durum Başlat menüsü, görev çubuğu, Dosya Gezgini ve Windows Ayarları gibi Shell bileşenlerini doğrudan etkiliyor.

SORUNLAR TEMMUZ AYINDAKİ GÜNCELLEMELERE DAYANIYOR

Microsoft, sorunun kaynağının temmuz ayında yayınlanan güncelleme olduğunu vurguladı. Yani Windows 11’deki problem 4 aydır devam ediyordu. Ayrıca Windows 11 25H2 ile 24H2’nin aynı kod tabanını paylaşması en yeni sürümün de aynı sorunlarla boğuştuğu anlamına geliyor.

Destek makalesinde, Windows 11 sürüm 24H2 için Temmuz 2025 sonrası yayımlanan aylık toplu güncellemelerin uygulanmasının ardından ilk kullanıcı oturumunda çeşitli uygulamaların düzgün çalışmayabileceği ifade ediliyor. Ayrıca kalıcı olmayan VDI ortamlarında her oturum açılışında paketlerin yeniden yüklendiği senaryolarda sorunların daha belirgin şekilde ortaya çıktığı belirtiliyor.

Bu bozulmalar şu Shell bileşenlerinde ve hizmetlerde arızalara yol açabiliyor:

Explorer.exe çökmesi

ShellHost.exe çökmesi

StartMenuExperienceHost hataları

Ayarlar’ın sessizce açılmaması

XAML görünümü başlatılırken uygulama çökmesi

Görev çubuğunun görüntülenmemesi

XAML tabanlı diğer arayüz öğelerinin yüklenememesi

ImmersiveShell’in eksik çalışması

KALICI DÜZENLEME İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Şirket, kalıcı bir düzeltme üzerinde çalışıldığını doğrularken, geçici çözüm olarak Shell Infrastructure Host (SIHost.exe) sürecinin yeniden başlatılmasının eksik Immersive Shell paketlerini geri yüklemeye yardımcı olabileceğini aktarıyor. Soruna ilişkin resmi destek dokümanı Microsoft’un sitesinde KB5072911 numarasıyla erişime açılmış durumda.