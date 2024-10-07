Microsoft Word’de belge silme krizi sürüyor

Microsoft, Windows için Word kullanıcılarını, bazı belgeleri kaydetmek yerine silen yeni bir bilinen sorun hakkında uyardı. Bu sorun, yalnızca Microsoft 365 sürüm 2409, derleme 18025.20104 kullanan kullanıcıları etkiliyor. Sorun, kullanıcıların Word’ü kapatırken düzenlemeleri sonrasında kaydetme isteği almasıyla ortaya çıkıyor. Değişikliklerini bu şekilde kaydettikten sonra dosyanın kaybolması durumu yaşanabiliyor.

BELİRTİLER VE NEDENLER

Etki altında kalan sistemlerde, bilinen sorun, dosya adlarının # sembolü içermesi veya .DOCX veya .RTF gibi büyük harfli bir dosya uzantısına sahip olması durumunda, kaydettikten sonra yerel olarak kaydedilen dosyaların silinmesine neden oluyor. Redmond, kullanıcıların Microsoft Word’ün bazı kaydedilmiş dosyalarını silmeye başladığına dair geniş çapta şikayetler almasının ardından bu durumu doğruladı.

Microsoft’un Word ekibi, sorunun araştırıldığını açıkladı. Bir düzeltme mevcut olana kadar, etkilenen kullanıcılar birkaç geçici çözüm deneyebilir. Öncelikle, silinen dosyanın geri dönüştürme kutusunu kontrol etmeleri öneriliyor, çünkü bu dosya oradan kurtarılabilir. Ayrıca, kullanıcılar Word’ü kapatmadan önce belgelerini manuel olarak kaydetmeyi deneyebilir. Redmond’un yaptığı testlere göre, "sorun, X’e tıklayarak Word’ü kapatmak için kaydedildiğinde meydana geliyor. Manuel olarak kapatmadan önce kaydedildiğinde şu anda tekrar etmiyor."

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bu sorundan etkilenenler, Dosya > Seçenekler > Kaydet bölümünden "Klavye kısayolları ile dosya açarken veya kaydederken Arka Plan'ı gösterme" ayarını etkinleştirebilir. Ayrıca, bir düzeltme sağlanana kadar önceki sürüme geri dönmek de bir başka geçici çözüm olarak sunuluyor. Bunun için, Windows arama kutusundan yönetici ayrıcalıkları ile yeni bir Komut İstemi penceresi açmak, aşağıdaki komutları yapıştırmak ve her biri için Enter tuşuna basmak gerekiyor:



cd %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun officec2rclient.exe /update user updatetoversion=17928.20156



Geçtiğimiz ay, Redmond'un Outlook, Word, Excel ve OneNote gibi Microsoft 365 uygulamalarını etkileyen başka bir bilinen sorunu düzeltmesiyle birlikte, kullanıcıların metin yazarken veya yazım denetimi yaparken çökme sorunları da giderilmişti. Microsoft ayrıca, klasik Outlook kullanıcılarının Gmail giriş sorunları ve Outlook’un açıldıktan sonra çökmesiyle ilgili bilinen sorunlar için geçici çözümler paylaşmıştı.

