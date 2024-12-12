Microsoft'a 800 milyon dolarlık darbe

General MotorsGeneral Motors'un (GM) Cruise robotaksi programını sonlandırma kararlılığı, yatırımcılar ve teknoloji sektörü üzerinde yankılanmaya devam ediyor. GM’nin bu beklenmedik karardan etkilediği şirketlerden biri de Microsoft oldu. Microsoft, Cruise’a 2021 yılında yaptığı yatırımın sonucunda 800 milyon doları zarar hanesine yazacağını duyurdu.

Regülatif bir dosyada yer alan bilgilere göre, bu zarar şirketin “diğer gelir ve gider” kaleminde kaydedilecek. 30 Ekim 2024 tarihindeki ikinci çeyrek rehberliğine dahil edilmeyen bu kayıp, şirketin seyreltilmiş hisselerine yaklaşık 0,09 dolarlık negatif bir etkide bulunacak.

Cruise’un Yolculuğu Microsoft, Cruise'a 2021 yılında GM ve Honda'nın katılımıyla gerçekleştirilen bir yatırım turunda dahil olmuştu. Bu yatırım turunda Cruise’un değerlemesi 30 milyar dolara ulaşmıştı. Aynı zamanda Microsoft ile Cruise arasında stratejik bir ortaklık kurulmuş, Cruise’un Azure bulut platformunu kullanması planlanmıştı.

GM, Mart 2016'da Cruise'u 1 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın almıştı. Bu tarihten yana robotaksi teknolojisi için 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Ancak, ticari anlamda beklenen başarıya ulaşılamadı ve şirket, Cruise’u kendi geliştirme çalışmalarına entegre ederek süreçleri basitleştirme kararlılığı aldı.

YATIRIMCILARIN TEPKİSİ

GM, Cruise’daki azınlık hissedarlarla hisselerini geri almak için anlaşmalar yaptığını ve şirket üzerindeki sahiplik oranını %97’ye çıkaracağını duyurdu. Microsoft’un yanı sıra Walmart, Softbank, T. Rowe Price ve Honda da bu gelişmelerden etkileniyor. Honda, Japonya'da Cruise ile robotaksi hizmeti başlatmak üzere GM ile kurduğu ortaklığı sonlandıracağını açıkladı.

GELECEKTE NELER OLACAK?

GM, Cruise’un kapatılmasından sonra şirketin teknolojilerini kendi otonom sürüş sistemi geliştirme projelerine entegre etmeyi planlıyor. Robotaksi yerine bireysel tüketicilere yönelik tam otonom araçlar geliştirme hedefine odaklanılacak.

Microsoft içinse bu kayıp, teknoloji şirketlerinin otonom araç piyasasındaki risklerini yeniden değerlendirmelerine yol açabilir. GM’nin Cruise kararı, sadece robotaksi alanının geleceği üzerinde değil, aynı zamanda teknolojik yatırımların uzun vadeli etkileri konusunda da önemli sorular ortaya koyuyor.