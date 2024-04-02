Microsoft’tan ses getiren değişiklik

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, olası bir AB antitröst cezasını önlemek için iki ürününü Avrupa'da ayrıştırdıktan altı ay sonra yaptığı açıklamada, Microsoft'un sohbet ve video uygulaması Teams'i küresel olarak Office ürününden ayrı olarak satacağını açıkladı.

Avrupa Komisyonu, Salesforce'un sahibi olduğu rakip çalışma alanı mesajlaşma uygulaması Slack'in 2020'deki şikayetinden beri Microsoft'un Office ve Teams'i birbirine bağlamasını araştırıyor.

2017’de Office 365'e ücretsiz olarak eklenen Teams, daha sonra “Skype for Business”ın yerini aldı ve video konferans özelliğiyle pandemi döneminde popülerlik kazandı. Fakat rakipler, ürünlerin bir arada satılmasının Microsoft'a haksız bir avantaj sağladığını iddia etti. Şirket, 2023’te 1 Ekim'den bu tarafa iki ürünü AB ve İsviçre'de ayrı ayrı satmaya başlamıştı.