Microsoft’tan ses getiren değişiklik

Kaynak: Bloomberght
Microsoft’tan ses getiren değişiklik
Microsoft, sohbet ve video uygulaması Teams'i küresel olarak Office ürününden ayrı kategoride satacağını belirtti.

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, olası bir AB antitröst cezasını önlemek için iki ürününü Avrupa'da ayrıştırdıktan altı ay sonra yaptığı açıklamada, Microsoft'un sohbet ve video uygulaması Teams'i küresel olarak Office ürününden ayrı olarak satacağını açıkladı.

Avrupa Komisyonu, Salesforce'un sahibi olduğu rakip çalışma alanı mesajlaşma uygulaması Slack'in 2020'deki şikayetinden beri Microsoft'un Office ve Teams'i birbirine bağlamasını araştırıyor.

2017’de Office 365'e ücretsiz olarak eklenen Teams, daha sonra “Skype for Business”ın yerini aldı ve video konferans özelliğiyle pandemi döneminde popülerlik kazandı. Fakat rakipler, ürünlerin bir arada satılmasının Microsoft'a haksız bir avantaj sağladığını iddia etti. Şirket, 2023’te 1 Ekim'den bu tarafa iki ürünü AB ve İsviçre'de ayrı ayrı satmaya başlamıştı.

İlgili Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 88,38 dolara yükseldi
Brent petrolün varil fiyatı 88,38 dolara yükseldi
Rekabet Kurulu'ndan İstinyepark'ın satışa onay
Rekabet Kurulu'ndan İstinyepark'ın satışa onay
Küresel piyasalarda Paskalya etkisi
Küresel piyasalarda Paskalya etkisi
Son Haberler
Fernando Santos Samet Aybaba'ya rapor verdi. Beşiktaş'taki kara tablonun nedeni ortaya çıktı Spor
Fernando Santos Samet Aybaba'ya rapor verdi. Beşiktaş'taki kara tablonun nedeni ortaya çıktı
Trump parayı buldu. 175 milyon dolara patladı Dünya
Trump parayı buldu. 175 milyon dolara patladı
Ünlü şarkıcı Aydilge acil ameliyata alındı Magazin
Ünlü şarkıcı Aydilge acil ameliyata alındı
Hakem Gamze Durmuş Avrupa Şampiyonası'nda düdk çalacak Spor
Hakem Gamze Durmuş Avrupa Şampiyonası'nda düdk çalacak
4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi Gündem
4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Nurseli İdiz’den çarpıcı Seçil Erzan çıkışı: Banka şubesi çökerdi Magazin
Nurseli İdiz’den çarpıcı Seçil Erzan çıkışı: Banka şubesi çökerdi
Belediye başkanı seçilenler yaşadı! İşte ay başında hesaplarına yatacak maaş Ekonomi
Belediye başkanı seçilenler yaşadı! İşte ay başında hesaplarına yatacak maaş