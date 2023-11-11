Mide ameliyatına girdi bir daha çıkamadı, İngiliz turistin Antalya’daki sır ölümü

Antalya’da geçen sen İngiltere’den mide küçültme ameliyatı geçirmek için gelen Emma Louise Rhodes isimli turist, ameliyat esansında fenalaşınca yoğun bakıma alınan kadın, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Aile hastaneyi suçlarken, hastane ‘doğal ölüm’ dedi.

KAYNAK: İHA
Mide ameliyatına girdi bir daha çıkamadı, İngiliz turistin Antalya’daki sır ölümü

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İngiltere’de yaşayan 45 yaşındaki Emma Louise Rhodes fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Sosyal medya sayfalarından arayışa giren Rhodes, bir şirket aracılığıyla Antalya merkez Döşemealtı ilçesi Yeniköy mahallesinde bulunan bir özel hastane ile anlaştı.

Antalya’ya gelen Rhodes, 6 Temmuz 2022 tarihinde ameliyat esnasında rahatsızlanıp yoğun bakıma alındı, 2 gün sonra ise hayatını kaybetti. Özel hastaneden verilen ölüm belgesinde ise İngiliz turistin ölüm nedeni “doğal” olarak belirtildi.

İNGİLTERE’DE OTOPSİ YAPTIRDILAR

Aile hastanenin kusurlu olduğunu düşünerek İngiltere’de otopsi yaptırdılar. İngiltere’de bağımsız bir sağlık kuruluşunda yapılan otopsi sonucuna göre, Antalya’daki hastane kusurlu bulundu.

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AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Suç duyurusunda bulunmaya hazırlana ailenin avukatı Ömer Avcı:

“Müvekkilim geçen yıl mide ameliyatı olmak için Antalya’ya geliyor. Ameliyat olduktan 2 gün sonrası ise hayatını kaybediyor. Hasta yakınları ölüm sebebini öğrenmek için hastane yetkilileri görüşüyor. Hastaneden verilen raporda çoklu organ yetmezliği altında bir ölümün gerçekleştiği bilgisi veriliyor. Burada herhangi bir otopsi yapılmıyor.

Ölen hastalarını alıp İngiltere’ye gidiyorlar ve ölümü şüpheli buldukları için orada bağımsız bir sağlık kuruluşundan otopsi gerçekleştirmesini istiyorlar. Oradan gelen otopside de ameliyatı gerçekleştiren doktorun yanlış teşhisi ve orada gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklı olduğu ortaya çıkıyor. İki farklı raporun ortaya çıkması neticesinde aile adalet arayışına girdi ve bizimle irtibata geçti. Bu ölümde kimlerin kusuru varsa onların cezalandırılmasını istiyorlar” dedi.

AMELİYATI BAŞKA DOKTOR YAPTI İDDİASI

Avcı, ameliyat öncesinde Emma Rhodes’in doktorunun farklı olduğunu, ameliyata ise başka doktorun girdiğini de ileri sürerek, “Müvekkilim Türkiye’ye gelmeden 15 gün boyunca sürekli 2-3 güne bir doktorlar görüşmeler içerisinde olmuş. Tamamen güveni kazanılmış, hastane ve doktorun yapacağı işlemlerle ilgili tüm bilgiler verilmiş ancak ameliyatı gerçekleştiren doktor ne yazık ki anlaşma yapılan, görüşülen, ‘ameliyatı gerçekleştireceğim’ diyen doktor tarafından değil de başka bir doktor tarafından yapılmış” dedi.

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Halen İngiltere’de bulunan turistin ailesi de yazılı bir açıklama yaptı. Aile açıklamasında:

“Emma’yı geri getirecek hiçbir şey yok ve hayatımızın geri kalanını onsuz yaşamak zorundayız. Emma’nın ölümüyle ilgili haberlerin devam etmesinin obezite cerrahisinin riskleri konusunda farkındalığı artıracağını ve sektördeki standartları iyileştireceğini umuyoruz. Bu zor dönemde mahremiyetimize saygı duymanızı rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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