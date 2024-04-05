Mide bulandıran görüntüler: Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

Kaynak: AA / DHA
Mide bulandıran görüntüler: Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
İzmir Torbalı’da bir işletmede yapılan denetimde yaklaşık 20 ton tarihi geçmiş ve bir bölümü bozulmuş peynir ele geçirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir işletmedeki kontrollerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.

İHBAR SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Alo Gıda 174 hattına yapılan ihbarın ardından ekipler, Yedieylül Mahallesi'nde yer alan bir işletmede denetim yaptı.

Denetimde bir bölümü bozulmuş ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 20 ton peynir tespit edildi.

PİYASAYA SUNACAKLARDI

Saklama koşullarına uygun olmayan ve işlemden geçirildikten sonra piyasaya sunulacağı tahmin edilen peynirler imha edildi.

Peynirlerin ele geçirildiği işletmeye, Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yasal işlem uygulandı.

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