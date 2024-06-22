Mide ekşimesini önleme yöntemleri ortaya çıktı

Mide ekşimesi, göğüste ve karnın üst kısmında yanma veya ekşime hissiyle karakterize edilen yaygın bir sindirim problemi olduğu biliniyor.

Mide asidinin yemek borusuna geri dönmesi sonucu ortaya çıkan bu durum, oldukça rahatsız edici olabilir.

Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında mide ekşimesini önlemek için uygulayabileceğiniz birçok yöntem bulunmakta.

Diyetisyen Merve Yalçın'ın önerilerine göre mide ekşimesini önlemek için beslenmenize dikkat etmeniz önemli:

Tetikleyici gıdalardan kaçının: Baharatlı, yağlı, kızartılmış ve asitli yiyecekler, çikolata, nane, domates ve soğan gibi besinler mide ekşimesini tetikleyebilir. Bu gıdaları tüketmeyi sınırlandırın veya tamamen beslenmenizden çıkarın.

Küçük porsiyonlar halinde sık sık yiyin: Fazla yemek, mide asidinin artmasına ve reflüye yol açabilir. Bu nedenle öğünlerinizi küçük porsiyonlara bölerek ve gün boyunca sık sık atıştırarak midenizi aşırı yüklememeye özen gösterin.

Yavaş ve iyi çiğneyin: Yiyeceklerinizi iyice çiğnemek, sindirimi kolaylaştırır ve mide asidinin artmasını önler.

Yemeklerden sonra yatmayın: Yatmadan en az 2-3 saat önce yemek yemeyi bırakın. Bu sayede midenizin boşalması için zaman tanırsınız ve reflü riski azalır.

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Elif Karasu ise mide ekşimesini önlemek için yaşam tarzı değişikliklerinin önemini vurguladı:

Sigarayı bırakın: Sigara kullanımı, mide asidinin artmasına ve yemek borusunun gevşemesine neden olarak reflü riskini artırır.

Alkol tüketimini sınırlayın: Alkol de mide asidinin artmasına ve reflüye yol açabilir.

Fazla kilolardan kurtulun: Fazla kilolu veya obez olmak mide basıncını artırarak reflü riskini yükseltir. Kilo vermeniz mide ekşimesi semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Stresinizi yönetin: Stres, mide asidinin artmasına ve sindirim sisteminin işlevini bozmasına neden olabilir. Yoga, meditasyon veya nefes egzersizleri gibi stresi azaltan teknikler uygulamak faydalı olabilir.

Mide ekşimesini önlemeye yardımcı olabilecek bazı bilimsel araştırmalar da mevcut:

The American Journal of Gastroenterology dergisinde yayınlanan bir araştırma, zencefilin mide ekşimesi semptomlarını hafifletmede etkili olduğunu gösterdi.

Alimentary Pharmacology & Therapeutics dergisinde yayınlanan bir başka araştırma ise aloe vera suyunun reflü semptomlarını azaltmada faydalı olduğunu buldu.

Mide ekşimesi altta yatan başka bir sağlık sorunundan da kaynaklanabilir.

Sık sık mide ekşimesi yaşıyorsanız veya semptomlarınız şiddetliyse bir doktora görünmeniz ve gerekli tetkikleri yaptırmanız önemli.