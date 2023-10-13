Mide hastalıklarına birebir iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan mide hastalıklarına birebir iyi gelen beşbıyık bitkisi dikkat çekti.

MİDE HASTALIKLARI NELERDİR?

-Gastritler (Mide Zarı İltihapları)

-Helicobacter Pylori (Helikobakter Pilori)

-Mide Ülseri.

-Özofagus Reflüsü

-Mide Ekşimesi (Yanma)

-Fonksiyonel Dispepsi (Sindirim Bozukluğu)

-Mide Kanseri.

BEŞBIYIK BİTKİSİ NASIL YENİR?

Yumuşayıp olgunlaşmış muşmulaları güzelce yıkayıp temizledikten sonra kabuklarına ve çekirdeklerine dikkat ederek taze taze tüketebilirsiniz. Her meyve gibi muşmula da en fazla faydayı taze taze yendiğinde sağlar.

Tadından hoşlanmıyor ya da bir nedenle taze halini yiyemiyorsanız yine olgunlaşmış muşmulaların kabuklarını ve çekirdeklerini güzelce ayıklayıp püre haline getirerek marmelat ve reçel kullanılan tüm hamur işlerinde değerlendirebilir, dilerseniz çikolata kremasıyla bir karıştırarak afiyetle tüketebilirsiniz.

Bunun dışında çok yumuşamamış olan muşmulaları dilim dilim doğrayıp çekirdeklerini çıkararak çayını demleyebilirsiniz. Muşmula çayı tarifini tam olarak isterseniz muşmula çayı nasıl yapılır anlatalım: 1 litre suyun içine yaklaşık 1avuç kadar dilimlediğiniz muşmulalardan koyun ve kaynatın. Kaynayan çayı süzgeçle süzüp ılımasını bekleyin ve içine damak tadınıza uygun miktarda bal koyarak afiyetle tüketin.

Bunun yanı sıra muşmula ağacının yapraklarından hazırlanan bir muşmula çayı olduğunu ve aktarlarda kolayca bulabileceğiniz bu çayı da içebileceğinizi ve fazla olgunlaşmamış muşmulalar ile sirke de yapabileceğinizi söylemeden geçmiş olmayalım.