Oruç tutanların gözdesi. Mide rahatsızlıklara birebir

Ramazan ayıyla birlikte beslenme büyük önem kazandı. Ramazan ayının gelmesiyle oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar iftar vakti geldiğinde yemeğin dozunu kaçırınca mide rahatsızlıkları yaşıyor.

İftar yemeklerinden sonra yaşanan mide rahatsızlıklarına karşı ise rezene çayı önerildi.

Eskişehir’in en eski baharatçılarından olan Abdullah Tokat, rezene çayının özelliklerinin çok fazla bilinmediğini dile getirdi.

REZENE ÇAYI KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Bu bitkinin kaynatılıp içildiğinde gebelik sonrası süt yaptığını ve solunuma da iyi geldiğini dile getiren Tokat, “Ramazana ayının gelmesiyle rezene satışları arttı. Mide rahatsızlığına ve sindirime çok iyi gelen bu bitki anason ve kimyon ile de karıştırılabiliyor. İftar sonrası mide rahatsızlığı yaşayan vatandaşların 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı atıp 10 dakika demlemeleri lazım. Demlendikten sonra içilirse ne hazımsızlık kalır ne de mide şişkinliği. Bunların yanı sıra gün boyu aç kalındığı için maalesef yemekleri yedikten sonra kabızlık şikâyeti olabiliyor. Rezene, kimyon ve anason karışımı bu kabızlığı giderir, vatandaşların rahatlamasını sağlar” sözlerini kullandı.

ZARARI VAR MI?

Sindirime ve mide rahatsızlıklarına bire bir olduğu bilinen rezene çayı da bu ayın gelmesiyle talep görüyor. Rezene çayının anason ve kimyon ile karıştırıldığında daha etkili olduğunu da belirtiliyor. Tabii karışımla kullanım konusunda doktor tavsiyesi almak sağlık açısından önemli.