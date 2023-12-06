Mide sorunlarını tedavi ettirmek isteyen model diri diri yandı

Adı Game olarak açıklanan model, sindirim sorunları ve regl ağrısı gibi çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için midede şifalı otların yakılmasını içeren geleneksel bir Tayland alternatif tıp uygulaması olan Phao Ya'yı denemek için Bangkok'taki bir kliniğini ziyaret etti. Modelin tedavi anları anbean kaydedilirken ilk olarak karnının üzerine bir havlu ve bitki karışımı konuldu. Ardından ise bitkiler yavaş yavaş yakılmaya başlandı.

SU VE YASTIKLA SÖNDÜRÜLDÜ

Karın bölgesinde başlayan alevler bir anda yayılınca Game bağırmaya başladı. Modelin Pazartesi günü Tayland Sağlık Bakanlığı'na sunduğu şikayete göre, kliniğin resepsiyon görevlisi Game'in üzerine su sıkarken bir asistan da alevleri söndürmek için yastık kullandı.

Aylardır hastanede tedavi gördüğünü söyleyen model, "Çok acı çektim. Bu durumun işimi etkilemesinden korkuyorum. Bir hafta sonra tekrar çalışmam gerekiyor ama hala hastanedeki tedavim bitmedi. İki ay yatakta yatmak zorunda kaldım. Enfeksiyon olmadığı için hala şanslıydım. Sigorta kullandık ama hastane masraflarım pahalıydı. Klinik bize yardımcı olmadı" dedi.